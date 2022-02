“Valpolicella territorio in salute. L’obiettivo è l’equilibrio tra le diverse tipologie di vino”

A WineNews il presidente del Consorzio della Valpolicella, Christian Marchesini: “bene il mercato nel 2021, con Amarone e Ripasso in crescita a doppia cifra. Nel 2022 tante iniziative di promozione. I nostri vini non risentono troppo dell'aumento dei costi di produzione, ci preoccupa di più la difficoltà nel reperire le materie prime come le bottiglie, le etichette, le scatole e così via”.

