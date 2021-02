Valtellina, una delle perle del vino italiano, tra Alpi Retiche, terrazzamenti e Nebbiolo

Il futuro di un territorio di viticoltura eroica e “obbligato” alla qualità, secondo il presidente del Consorzio Vini Valtellina, Aldo Rainoldi: “siamo un territorio piccolo, da 3,5 milioni di bottiglie l’anno, è una viticoltura di montagna, e non possiamo che continuare a lavorare sulla qualità in vigna e cantina, ma crediamo in un futuro dove accoglienza e turismo legati all’enogastronomia saranno ancora più importanti”.

