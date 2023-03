Valter Mainetti: “in Italia si sta facendo uno sforzo massimo nel promuovere vino e cultura”

A WineNews, Valter Mainetti, l’imprenditore del Gruppo Sorgente, editore del quotidiano “Il Foglio”, e produttore di vino con la moglie Paola, con il progetto Aramaicos, nelle Coteaux des Baronnies in Francia. Che ha portato alla nascita del vino “Les Deux Lévriers”, con la regia dell’enologo Riccardo Cotarella, e ispirato dalla collezione di opere d’arte di famiglia custodite dalla Fondazione Sorgente Group, “dove il vino è spesso protagonista, come nella testa in bronzo di età ellenistica di Papposileno”, il sileno più saggio al quale fu affidato Dioniso infante.

