Vendemmia verde, distillazione di crisi, promozione: il vino italiano ha bisogno di certezze

Le risorse sono state stanziate, adesso è il momento di utilizzarle, definendo una cornice generale di intervento per le diverse misure, dalla vendemmia verde alla distillazione di crisi, passando, in un contesto più grande, per la promozione. Il settore vitivinicolo, tra burocrazia e complessità progettuale, lavora sulla risposta alla crisi, cercando la convergenza che si confà ad uno dei pilastri dell’economia del Belpaese, come spiega a WineNews Ottavio Cagiano, direttore generale di Federvini.

