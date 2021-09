Vendemmia “work in progress”, ma già sale la tensione per i prezzi a rialzo di uve, mosto e vino

“Situazione in evoluzione, ma già ci sono aumenti importanti”. A WineNews, il quadro tratteggiato da Andrea Verlicchi, presidente di Med. & A. “Ancora manca molto al grosso della raccolta, ma su alcune varietà come Primitivo in Puglia e Prosecco in Veneto, ma non solo, ci sono già aumenti rilevanti. E attenzione alla concorrenza della Spagna sui vini generici, che ha già iniziato a vendere a prezzi molto più bassi di quelli italiani”.

