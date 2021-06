Vigneto Italia, Carlo Ferrini: dopo il gelo di aprile e una primavera fredda, ora serve il sole

Tra i filari del Belpaese con uno dei più importanti enologi italiani, produttore e consulente di realtà di primo piano, dal Trentino alla Sicilia, e tanta Toscana, soprattutto in Chianti Classico, con aziende come Barone Ricasoli, che con la Gran Selezione CeniPrimo 2018 ha ottenuto il primo 100/100 della storia della denominazione, firmato James Suckling, o Castello di Fonterutoli, altra griffe celebrata di recente con punteggi altissimi dalla critica americana, su tutti “Wine Spectator”, testimonianze di una denominazione, quella del Gallo Nero, in grande spolvero.

