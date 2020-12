Vincente, Panettone al Pistacchio di Bronte

Per un Natale, purtroppo, diverso, una risposta di diversa piacevolezza. Ecco allora la migliore declinazione del classico Panettone ma alla maniera “sudista” è quella offerta dal Laboratorio di pasticceria Vincente di Bronte, in provincia di Catania, che oltre alla lavorazione artigianale e alle suggestioni di un lievitato morbido e fragrante, odoroso di forno, aggiunge il pistacchio di Bronte, squisitamente isolano e levantino. Evidentemente, tutte le materie prime sono selezionatissime, ma questo tocco mediterraneo dona al dolce “nordico” per eccellenza, un carattere speciale e del tutto particolare. Due le varianti: “I Pupi” che oltre al pistacchio di Bronte comprende un cuore fatto di pesche e gocce di cioccolato e il “Sant’Agata” che aggiunge una copertura di cioccolato bianco e una farcitura alla crema di pistacchio di Bronte. È possibile acquistare questi dolci e tanti altri (la Sicilia è un vero e proprio giacimento senza fine) direttamente sul sito aziendale.

