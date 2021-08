Vino e finanza, un legame sempre più stretto, che, nel caso di Mondo del Vino, garantisce continuità

“Il motivo per cui abbiamo deciso di cedere al Fondo Clessidra è essenzialmente anagrafico: ho 73 anni, e bisogna prendere atto del tempo che passa. La continuità d’impresa non è in pericolo, anzi: la vita delle imprese, di solito, supera quella delle persone. Spero che ci possa essere un lungo e florido avvenire per la generazione che mi segue, insieme al capitale del Fondo Clessidra. La ferita del Covid-19 sta guarendo velocemente, e il vino tornerà ad essere al centro del commercio anche nelle economie emergenti”.

