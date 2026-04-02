Vino e sinergie commerciali, ecco il progetto “Galassia - World Wine Network”

Sinergie interne, razionalizzazione, efficientamento: parole ricorrenti nella vita delle aziende, anche nel settore del vino, sopratutto in una fase come questa dove nessuna risorsa può essere sprecata. E va proprio in questo senso la nascita di “Galassia - World Wine Network”, nuova realtà commerciale che mette in sinergia le risorse e gli area manager di Medici Ermete, tra le griffe storiche del Lambrusco, Cantine Giacomo Montresor, uno dei nomi più longevi della Valpolicella e dell’Amarone, e la loro “casa madre”, Terre Cevico, una delle grandi cooperative dell’Emilia Romagna (con un fatturato, nel 2025, di 213 milioni di euro, a +3,4% sul 2024, e che detiene il 90% di Medici Ermete e il 75% di Montresor, ndr).

Un progetto che, spiega una nota, “è l’evoluzione di un lavoro commerciale consolidato, costruito su realtà produttive strutturate e riconosciute. Non è una semplice rete di intermediazione, ma un network organizzato e orientato ai mercati esteri, con un modello condiviso che unisce visione strategica e operatività, nel rispetto dell’autonomia delle singole aziende”. Con gli area manager delle tre aziende che ora, dunque, avranno in portafoglio tutte le referenze delle tre diverse realtà, che “mantengono autonomia e posizionamenti distinti: il valore del progetto nasce dalla complementarità, non dall’uniformazione”.

“In uno scenario globale sempre più articolato, la sfida non è soltanto essere presenti nei mercati, ma garantire coerenza, continuità e capacità di governare la complessità - afferma Paolo Galassi, managing director - Galassia nasce per integrare competenze produttive solide all’interno di una struttura organizzata, capace di sostenere la crescita nel tempo. È un modello fondato su governance, responsabilità e visione strategica”.

Oggi l’attività internazionale si sviluppa in oltre 90 mercati, attraverso una struttura composta da 10 area manager e 3 brand ambassador, responsabili di specifiche aree geografiche. L’assetto garantisce un presidio diretto e una conoscenza concreta delle dinamiche locali, costruita su relazioni di lungo periodo.

“Operare in oltre 90 mercati significa confrontarsi quotidianamente con contesti normativi, canali distributivi e modelli di consumo differenti - sottolinea Alberto Medici, sales director - il nostro lavoro consiste nel rendere le identità delle singole aziende chiare e coerenti nei diversi scenari internazionali, evitando sovrapposizioni e valorizzando le specificità di ciascun brand. Lo sviluppo internazionale non si misura esclusivamente in termini di volumi o di fatturato, ma nella capacità di interpretare i mercati, anticiparne i segnali e costruire relazioni solide nel tempo. La struttura condivisa ci consente di operare con metodo, mantenendo radici territoriali forti e un approccio commerciale strutturato assieme ai nostri partner”.

In un contesto globale complesso, il modello, spiega ancora il gruppo, si fonda su struttura, governance e diversificazione, con l’obiettivo di rendere l’azione commerciale coerente e sostenibile nel tempo. Accanto all’operatività, Galassia sviluppa un’attività costante di osservazione e lettura dei mercati, trasformando l’esperienza sul campo in conoscenza a supporto delle decisioni strategiche. “L’integrazione tra solide realtà produttive italiane e una presenza organizzata nei mercati internazionali rappresenta il tratto distintivo di Galassia: un sistema costruito per durare, fondato su territorio, competenza ed esperienza concreta”.

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