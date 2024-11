“Vino ed export: difficile prevedere la chiusura 2024, ma potrebbe essere sotto al 2023”

A WineNews la lettura di Denis Pantini di Nomisma Wine Monitor. “Fino ad oggi dati positivi, ma la crescita è in frenata, e mancano gli ultimi tre mesi dell’anno che sono i più importanti, il rischio di fare peggio del 2023 c’è. In Usa la corsa agli ordini in questi mesi per fare scorta, con la paura dei dazi di Trump, è probabile. L’Asia è in difficoltà, con il Giappone ormai stabile e la Cina che cala da diversi anni, anche se piccoli mercati orientali che crescono ce ne sono. Nella “Vecchia Europa” tanti mercati sono saturi, ma altri stanno crescendo, soprattutto nell’Est”.

