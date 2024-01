Vino, export 2023 sui livelli del 2022. “Ma i primi 4 mesi del 2024 saranno ancora complicati”

L’analisi di Denis Pantini, responsabile Osservatorio Nomisma-WineMonitor: “ancora tante incertezze sul fronte internazionale per il vino italiano. Asia in grande difficoltà, ma sarà fondamentale il recupero in Usa, dove le cose non vanno benissimo. Tanti fattori che pesano, dalle tensioni internazionali all’aumento dei costi, legati anche alla crisi del Canale di Suez. E con il calo dei consumi alzare i prezzi diventa difficile”.

