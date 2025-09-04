Vino, sequestrati 1.500 quintali di falso “Primitivo Igp”, per un valore di 1,5 milioni di euro

Un’operazione congiunta tra l’Ufficio territoriale Icqrf di Puglia e Basilicata e i Carabinieri Forestali ha portato al sequestro di circa 1.500 quintali di vino sfuso etichettato come “Primitivo Salento Igp” e “Primitivo Puglia Igp”. Il valore complessivo della merce sequestrata ha una stima che supera 1,5 milioni di euro. Il blitz è scattato in provincia di Lecce, in un sopralluogo mirato che ha fatto emergere violazioni ai disciplinari di produzione. Da qui il sequestro del prodotto, ritenuto non conforme alle regole che tutelano le denominazioni di origine.

“L’operazione, parte della campagna di controlli avviata per la stagione vendemmiale in corso - ha dichiarato il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida - conferma l’efficacia del sistema di tutela del made in Italy messo in campo dal Governo Meloni. Difendere le nostre eccellenze significa salvaguardare le imprese oneste e rafforzare la trasparenza delle nostre filiere agroalimentari”.

Le verifiche, ancora in una fase iniziale, proseguiranno per tutto l’autunno con ispezioni estese all’intero territorio regionale.

