Vitaliano Maccario: “il lavoro fatto, dal territorio del Barbera e dai produttori, sta pagando”

A WineNews, il presidente del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, racconta di una filiera in salute e proiettata verso il futuro. “Bene investire sull’internazionalizzazione, ma dobbiamo far trovare le bottiglie a chi viene sul territorio, che è la nostra forza. Legando il vino alla nostra cucina, ma anche facendolo dialogare con altri aspetti, culturali e non solo, come dimostra il successo della prima edizione del Barbera Wine Festival”.

