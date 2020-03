Vittorio Sgarbi: l’identità artistica e culturale d’Italia nelle scuole del vino

“Il vino è un prodotto migliorato tanto egli ultimi anni: le punte di eccellenza non sono più confinate al Piemonte, ma sono in tutta Italia, fino alla Sicilia. Oggi le scuole del vino hanno identità artistica e culturale, le scuole del vino sono le nuove scuole del Rinascimento. L’unico dato verticale dell’identità culturale italiana è quello introdotto da Petrini con Slow Food: ha spostato l’attenzione dai monumenti delle città ai territori in cui si producono i simboli dell’enogastronomia del Belpaese”.

