Zorzettig, Doc Friuli Colli Orientali Pinot Bianco Myò 2024

Zorzettig è una realtà produttiva che da oltre cent’anni interpreta uno dei terroir più vocati dal punto di vista vitivinicolo di tutto il Friuli Venezia Giulia, quello dei Colli Orientali. L’azienda vinicola oggi è nelle mani di Annalisa Zorzettig, vignaiola tenace e coraggiosa il cui impegno è la produzione di vini, “con un equilibrio esatto di conoscenza e territorio”. L’imprenditrice vitivinicola ha incontrato la stampa a Roma, presso il ristorante “Da Etta” a Trastevere, per una degustazione di etichette dalla grafica rinnovata della Linea “Myò”, che rappresenta l’eccellenza della cantina, focalizzandosi su vitigni autoctoni. In perfetto abbinamento con un primo piatto di paccheri con scampi, maggiorana e fiore di zucca croccante, abbiamo apprezzato il Pinot Bianco 2024, che Annalisa Zorzettig ha definito “tra i vini del cuore della linea Myò, un vino che ha eleganza e identità e che è nostra volontà produrre, nonostante sia un po’ prevaricato dal Pinot Grigio, che è più richiesto”. Nel calice il vino presenta un colore giallo paglierino con leggeri riflessi verdognoli. Al naso si avvertono note di mela matura, fiori bianchi e pesca gialla. Il sorso è fresco e misurato, esprime una cremosità calibrata e una progressione lineare, che ne amplifica armonia e definizione. Abbinamenti consigliati a tavola: piatti di mare importanti e risotti, vitello tonnato, carni bianche, sushi, formaggi freschi.

(Cristina Latessa)

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