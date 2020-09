“A lavoro per estendere la distillazione a vini Dop e Igp”. A WineNews il Ministro Bellanova

“Presto convocheremo il Tavolo Vino con tutta la filiera per decidere quali misure mettere in pratica. E anche con Ice e Affari esteri: serve una grande campagna di promozione per cogliere le opportunità sui mercati del mondo”. E sul bonus “made in Italy”, i 600 milioni di euro a fondo perduto per l’acquisto di prodotti Dop e Igp dai parte dei ristoranti dice: “voglio che le risorse arrivino alle imprese entro la fine dell’anno”.

