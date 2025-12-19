A Natale, è tempo di lasagne anche “sospese”, pronte da donare a chi ne ha bisogno

Una lasagna sospesa che diventa simbolo di solidarietà: un piatto tipico ed artigianale da 300 grammi che, chiunque, può acquistare sulla piattaforma e lasciare “sospeso”, pronto, cioè, per essere donato a chi ne ha bisogno. PlanEat, la startup foodtech impegnata contro lo spreco alimentare, rilancia anche questo Natale il progetto che porta pasti caldi a chi vive in difficoltà. Dal 2022 sono state 26.841 le porzioni donate, con oltre 20.600 già distribuite tra Milano e Pavia.

Nel 2025 l’iniziativa si amplia con nuove partnership, tra cui Casa Benedetta Cambiagio Onlus, a Pavia, dove si terrà un pranzo speciale il 25 dicembre con 30 persone tra le giovani ospiti della struttura e le Suore Benedettine della Provvidenza. A gennaio 2026 la partnership continuerà con il programma “Nutrire il Futuro”, dedicato alle ospiti della Casa Benedetta per sensibilizzare su alimentazione e spreco alimentare. Restano attive le collaborazioni storiche con FoodForAll, organizzazione laica e apartitica che da 15 anni sostiene chi è in difficoltà, e con la Comunità Casa del Giovane, fondata da Don Enzo Boschetti nel 1971, che accoglie minori con problemi familiari, giovani con dipendenze, madri sole e persone senza fissa dimora. Il 21 e il 28 dicembre, infatti, alla Stazione Centrale di Milano, in collaborazione con Foodforall Charity, verranno servite lasagne artigianali ai senzatetto. L’impegno più importante su Pavia sarà, invece, con la Comunità Sant’Egidio alla quale saranno donati 500 pasti completi (500 primi, 500 secondi, 500 contorni). Una partnership significativa che permette a PlanEat di raggiungere un numero ancora più ampio di persone in difficoltà sul territorio pavese.

Donare costa 3,50 euro: un gesto semplice che trasforma la tradizione napoletana del “caffè sospeso” in un impegno sociale continuativo che va oltre le campagne stagionali, testimoniando che la lotta allo spreco alimentare può andare di pari passo con la solidarietà.

“Da quella prima, ormai famosa per noi, lasagna sospesa del dicembre 2022, abbiamo mantenuto l’impegno di esserci sempre. Il Natale è un momento speciale, ma la nostra presenza sul territorio è costante tutto l’anno. Abbiamo iniziato con una lasagna tre anni fa e oggi distribuiamo centinaia di pasti. È un impegno che ci portiamo dentro e che continuerà a crescere”, conclude Nicola Lamberti, fondatore PlanEat.

Copyright © 2000/2025