Accordo Banca Monte dei Paschi di Siena-Confagricoltura per l’accesso al credito delle imprese

L’importanza strategica di sostenere le imprese agricole nella comune consapevolezza della complessità della fase storica che il settore sta vivendo e delle sfide in corso: dalla transizione energetica e sostenibile alla rinascita di politiche protezioniste globali, dalla crisi demografica al cambiamento delle abitudini alimentari dei consumatori, dalla sicurezza alimentare alla crisi climatica. È con queste premesse che Banca Monte dei Paschi di Siena e Confagricoltura hanno firmato un accordo per favorire l’accesso al credito delle imprese associate e contribuire allo sviluppo sostenibile del comparto agricolo e agroalimentare italiano. Un percorso di collaborazione che mette a fattor comune le rispettive esperienze per migliorare la capacità di investimento e semplificare le procedure per le imprese operanti nel settore primario che intendano intraprendere investimenti in innovazione, soprattutto nella sostenibilità economica ed ecologica e della digitalizzazione.

“Per Banca Mps l’agricoltura e il settore agroalimentare sono elementi identitari del Paese e del made in Italy, un asset strategico che incide direttamente anche sull’economia nazionale - ha dichiarato Maurizio Bai, vicedirettore generale commerciale vicario Banca Mps - con questo accordo rafforziamo il nostro impegno a supporto dell’innovazione e della sostenibilità delle imprese agroalimentari, confermando il ruolo di Mps come banca di riferimento per il settore agrifood e per le filiere di qualità, in particolare nella Dop Economy”.

Particolare attenzione sarà rivolta soprattutto agli investimenti in impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili e in digitalizzazione dei processi, nonché in tutti gli interventi che possano facilitare le imprese nel percorso di allineamento ai criteri di sostenibilità Esg. Un punto focale dell’intesa è la creazione di un tavolo di confronto permanente tra le strutture territoriali che permetterà di esaminare in via privilegiata proposte e soluzioni condivise, creare vademecum e istruzioni operative per gli associati al fine di facilitare l’accesso alle misure agevolative. La Banca, attraverso i suoi Centri Mps Agridop ed Energia Verde, fornirà, infatti, consulenze personalizzate e accelererà le procedure di valutazione creditizia per favorire lo sviluppo dei progetti.

“La collaborazione con Banca Mps ha già generato interventi proficui per le strutture territoriali e le imprese associate - ha affermato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti - l’accordo di oggi si rafforza ulteriormente per diventare una piattaforma stabile di servizi tecnicofinanziari a supporto del sistema Confagricoltura, in linea con le evoluzioni del settore primario e con le necessità emergenti delle imprese. Un adeguato sistema di monitoraggio del tavolo di lavoro permanente potrà garantire l’effettiva traduzione operativa delle opportunità previste”.

