Agricoltura, 1 milione di lavoratori nel 2024 (+2,4% sul 2023), in controtendenza sugli ultimi anni

Oltre un milione di posti di lavoro, con un incremento del +2,4% sul 2023, in controtendenza sugli ultimi anni: sono i dati, relativi al 2024, sull’andamento del mercato del lavoro in agricoltura, che confermano la forza dell’agricoltura italiana, diffusi dall’Osservatorio Inps, nei giorni scorsi. E, stando ai quali, il 22,3% degli operatori è under 30, segnale di un comparto capace di attrarre nuove generazioni, con Veneto (+10,6%), Lazio (+7,6%) ed Emilia-Romagna (+6,7%) che guidano la crescita dell’occupazione. Nel 2024 erano attive 168.000 aziende agricole, a testimonianza di una struttura produttiva solida che continua a generare valore e opportunità.

“I nuovi dati Inps confermano ciò che vediamo ogni giorno: l’agricoltura è un settore trainante per l’economia italiana. Il nostro impegno è renderla sempre più solida e capace di attrarre giovani, creando lavoro e valore per tutto il Paese. La strada è quella giusta, continuiamo a percorrerla con determinazione”, ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida sul suo profilo Facebook.

Copyright © 2000/2025