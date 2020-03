Altalanga, Nocciole Piemonte Igp

Il Piemonte offre una quantità notevole di prodotti tipici gastronomici, anche trasformati. Oltre che per la costellazione di Doc e Docg che caratterizzano il suo firmamento enologico, la regione è infatti famosa, ad esempio, per i suoi plin, il tartufo, il Vermouth, il Castelmagno la bagna cauda, il bonet, i grissini, la carne di Fassona. Ma non mancano le nocciole, nello specifico la Tonda Gentile Trilobata (Nocciola Piemonte Igp): 3.315 sono gli ettari fra Cuneo, Asti ed Alessandria dedicati a questo piccolo frutto secco, con una produzione totale di 4.860 tonnellate divise fra 784 aziende. La nocciola contiene una quantità significativa di aminoacidi essenziali e vitamina E ed è altresì ricca di lipidi, di cui oltre il 40% acidi grassi monoinsaturi, come l'acido oleico, contenuto anche nell'olio d'oliva, che aiuta il “Colesterolo buono”: ebbene, la Nocciola Piemonte si distingue da tutte le varietà di italiane ed estere proprio per un alto contenuto di olio (circa il 70%). Oltre ad essere buone - e notoriamente ottime compagne del cioccolato - sono quindi anche sane. Altalanga coltiva nocciole bio in modo artigianale e le trasforma in una decina di prodotti di golosa qualità: dalle nocciole crude (da provare!), tostate, salate, caramellate e ricoperte di cioccolato, alla granella e farina; non manca il delicato olio puro di nocciola e nemmeno le creme: la deliziosa pasta di nocciole e la crema di langa. Infine la pasticceria: torroni, torroncini, tartufi, biscotti e la torta. Prima di comprare vi fanno assaggiare tutto...e vi conquistano (anche online).

