Ordine del Nocino Modenese, Nocino Modenese

L’Ordine del Nocino Modenese è un’associazione fondata a Spilamberto nel 1978, da un gruppo di signore (fino al 2005 il Consiglio Direttivo era composto da sole donne). Scopo dell’associazione è promuovere e tutelare un importante prodotto tipico del territorio: il Nocino, antico liquore a base di noci immature. Per tradizione viene indicato il giorno, o meglio, la notte di San Giovanni (24 Giugno) per la raccolta delle “noci ancora verdi”. Il nocino, o “nüsèin” in dialetto modenese è un liquore ottenuto dal mallo della noce, a mezzo di infusione in alcool. Il nocino ha mantenuto sempre un alone di leggenda, legato alle streghe e agli incantesimi. Le noci venivano raccolte nella notte di San Giovanni dalla donna più esperta nella preparazione che, salita sull’albero a piedi scalzi, staccava solo le noci migliori a mano e senza intaccarne la buccia. Lasciate alla rugiada notturna per l’intera nottata, si mettevano in infusione il giorno dopo e la loro preparazione terminava la vigilia di Ognissanti, cioè il 31 ottobre.

