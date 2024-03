Birra Tarì, Birra Gose Aquamaris

La Birra Gose Aquamaris del Birrificio siciliano Tarì è una birra chiara ad alta rifermentazione, non pastorizzata e non filtrata, una birra gose, cioè una birra con l’aggiunta di sale marino. Ma non è una birra con la semplice aggiunta di sale, ha dentro di sé proprio l’acqua del mare. Al largo del mar Jonio, infatti, l’Azienda catanese Aquamaris, che fa parte a pieno titolo della produzione di questa birra speciale, preleva acqua marina in profondità e la sottopone a un processo di microfiltrazione e sterilizzazione che ne mantiene intatte salinità e composizione minerale. Una birra dissetante e beverina, in cui il luppolo incontra l’acqua di mare e il frumento russello siciliano si sposa con il sale marino, da abbinare con il pesce crudo o i crostacei. Il modo migliore per sorseggiare il sapore della Sicilia, terra e mare insieme. Il birrificio di Modica, in provincia di Ragusa, è nato nel 2010 a da subito si è segnalato per la proposta di una gamma di birre dallo stile decisamente personale.

