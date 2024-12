Birrificio del Forte, Winter Ale Cintura d’Orione

Il Birrificio del Forte di Pietrasanta, in provincia di Lucca, produce birre artigianali dal 2011, quando Francesco Mancini l’ha fondato insieme all’amico Carlo, incentrando le birre aziendali sulla ricerca di ingredienti di prima qualità declinate all’insegna della piacevolezza e della semplicità. Un birrificio che è tra i più significativi della Toscana, sfornando prodotti sempre stimolanti come la Cintura d'Orione, una Winter Ale caratterizzata ogni anno da un Miele Thun diverso. La versione 2024 è stata realizzata con il miele al rosmarino che le dona un aroma fresco e pungente e si mostra di colore ambrato con riflessi aranciati, dalla trama pulita. Una birra morbida e corposa, in cui la rotondità ricorda la frutta caramellata, uvetta, canditi e miele. La Cintura d’Orione richiede un lungo tempo di maturazione, la sua produzione parte a inizio anno per poterla gustare poi nei freddi mesi invernali per accompagnare salumi e formaggi stagionati, primi e secondi piatti robusti, e i dolci delle feste.

