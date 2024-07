Calcagno, Nocciolati

La fabbrica di cioccolato Calcagno affonda le sue radici nella grande storia tra Torino e il cioccolato. Nata nel secondo dopoguerra con il Laboratorio di Aldo e Franco Calcagno, si trasferisce nel quartiere Barriera di Milano. Oggi Cioccolato Calcagno - guidato dalla coppia tutta al femminile composta da Alessandra e Laura - è un progetto imprenditoriale, che guarda al futuro con grande rispetto per storia e tradizione. Le macchine d’epoca, recuperate e portate a nuova vita, affiancano i nuovi metodi di produzione, mentre il sistema-azienda è focalizzato sulla sostenibilità. In produzione, naturalmente, i grandi classici piemontesi: dall’intramontabile Gianduiotto Calcagno all’antica Crema alle nocciole Piemonte, solo per fare un paio d’esempi. Ma non solo. L’azienda produce intriganti nocciolati, prodotti rigorosamente a mano. La pregiata nocciola tonda gentile trilobata delle coltivazioni piemontesi, tostata in modo leggero, inglobata nel cioccolato fondente, bianco, al latte o al caramello.

