Sikulus, Crema di Pistacchio

È famosa per l’olio di oliva, da cultivar Tonda Iblea e Nocellara Etnea, che produce dai propri oliveti posti a 950 metri di altezza a Santa Maria di Licodia, sul versante sud dell’Etna. Ma Sikulus è molto più di questo. Sergio Pappalardo nel 2018 ha deciso di dedicarsi a tempo pieno all’attività di famiglia da 4 generazioni occupandosi di tutto, anche dell’educazione culturale che gira intorno al cibo genuino. Non pago, ha pensato di mettere in produzione il dolce di casa - un lievitato a base del loro olio di oliva - sotto Natale e Pasqua, in 3 versioni: l’originale olive candite e cioccolato, la classica arance candite e cioccolato e, infine, la versione al pistacchio. Questa si accompagna alla loro crema deliziosamente integra, composta solo di zucchero di canna, il loro olio d’oliva e il 50% dei loro pistacchi, che coltivano in 1,5 ettari poco distanti da Bronte. Immancabile nell’azienda agricola l’aranceto e, ovviamente, un piccolo vigneto con cui sta sperimentando. Stay tuned.

