Ultner Brot, Schüttelbrot

Il panificio biologico della Val d’Ultimo Ultner Brot sforna giornalmente pane fresco sin dal 1912 ed oggi è considerato uno dei produttori di pane più rinomati dell’Alto Adige. Per produrre il pane, il panificio utilizza solo acqua fresca di sorgente della Val d’Ultimo e salgemma naturale. Inoltre, il grano per il pane integrale viene macinato fresco nel mulino a pietra dell'azienda. L'assortimento del panificio spazia dal pane classico al pane rustico speziato con segale e lievito madre. Ultner Brot produce spuntini e bocconcini come le Struzen-Chips, croccanti creazioni dolci ricavate da pane di segale alla frutta. Infine, non può mancare il classico Schüttelbrot vero e proprio simbolo della panificazione altoatesina. Si tratta di un pane secco croccante a base di farina di segale, acqua, lievito, sale e spezie (cumino, semi di finocchio, anice e coriandolo). Caratterizzato da una lunga durata nel tempo è tradizionalmente mangiato con speck o formaggio durante la tipica Marende tirolese.

