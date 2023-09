Pasticceria Casa Manfredi, Maritozzo

Casa Manfredi è una pasticciera con il pallino per la lievitazione e gli impasti. Giorgia Proia, pastry chef del locale, porta avanti spedita la sua personale idea di pasticceria che negli anni ha reso celebre la sua Casa di viale Aventino a Roma, muovendosi sempre tra tradizione e sperimentazione, tra pasticceria italiana e francese. Casa Manfredi nasce come un laboratorio di pasticceria artigianale, dove poter abbinare sempre un caffè di primissima qualità. Qui si assapora l’unicità dell’estro creativo di Giorgia, che ha fatto della sua passione un capolavoro quotidiano per tutti i membri della casa. Tra le specialità della pasticceria spicca - come era prevedibile - il maritozzo, un panino dolce ripieno di panna e crema pasticcera, assoluto protagonista e grande classico della pasticceria romana tradizionale. Un dolce antico il “maritozzo” (vezzeggiativo romanesco di “marito”), che porta questo nome perché nel passato i fidanzati lo regalavano alle loro future spose, nascondendovi all’anello di fidanzamento.

Copyright © 2000/2023