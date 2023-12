Nonino, Gioiello® Acquavite di Miele di Castagno

Nel 2000, Cristina, Antonella ed Elisabetta Nonino presentarono per la prima volta Gioiello®, il distillato della “purezza”, l’acquavite ottenuta dalla distillazione del solo miele nelle sue varie essenze. La distillazione del miele presenta delle criticità soprattutto nella fase della fermentazione che varia da miele a miele. Ma la grande esperienza di Nonino, storico marchio della distillazione italiana, ormai consolidato e di caratura internazionale, ha saputo superare queste difficoltà, offrendo un prodotto, per certi aspetti, unico. L’Acquavite di Miele di Castagno è particolarmente indicata in abbinamento ai formaggi di grande personalità, al foie gras, ai dolci secchi e a tutti i dolci a base di miele e nel gelato. Per esaltarne il profumo, si può aggiungere alle salse agrodolci che si accompagnano alla selvaggina, alle carni bianche e al pesce. Da provare anche come ingrediente in Cocktail, Aperitivi e Long Drink sfiziosi, come il “Gold” ricco di intensità aromatica e profumi mediterranei.

