Nonino, Nonino Twist

I Nonino Twist sono i Grappa spray alla Grappa Nonino Monovitigno® Chardonnay Barrique, Moscato o Sauvignon e al puro distillato di zenzero italiano, il Nonino GingerSpirit. Questi spray trasformano i distillati Nonino in un vero e proprio ingrediente capace di arricchire di gusto, sfumature ed eleganza cocktails e ricette. La famiglia Nonino non ha bisogno di presentazioni e rappresenta semplicemente un punto di riferimento della distillazione made in Italy. Una storia lunga oltre un secolo per la famiglia friulana, vero e proprio simbolo di questa antica arte, che ha saputo nel rispetto della tradizione - ma rivoluzionando il sistema di produrre e presentare la grappa e l’acquavite d’uva in Italia e nel mondo - dare una nuova vita a questi antichi distillati. Non solo: nel 1989, per garantire ai consumatori una qualità assoluta, i Nonino hanno impiantato a Buttrio 40 ettari di vigneto coltivato a Picolit, Ribolla Gialla, Fragolino, Schioppettino e Sauvignon, per produrre distillati senza compromessi a partire dalla materia prima.

