Maso Alto, Acqua Tonica

Il progetto dell’Agribirrificio Maso Alto, con sede a Lavis, si basa su una filosofia produttiva rigorosamente biologica, senza l’utilizzo di chimica alcuna. La coltivazione dell’orzo - come anche quella del luppolo nei terreni di proprietà, circondati da boschi e vigneti - è a biologico, e l’acqua utilizzata per la birra e non solo arriva dalla sorgente che sgorga nel Maso. Essa è anche la protagonista assoluta dell’Acqua Tonica di montagna, aromatizzata con il luppolo di Maso Alto, la genziana e il ginepro e senza aggiunta di coloranti o conservanti in accordo, evidentemente, con lo spirito aziendale. L’idea che sta alla base di questo prodotto è quella di immergersi nei profumi dei boschi dell’areale trentino della Val di Cembra, respirandone l’aria di montagna. Senza coloranti e senza conservanti, è molto dissetante e possiede un profilo aromatico dalle spiccate note balsamiche. Perfetta da sola o per la mixology è da provare anche con ghiaccio, una scorza di limone ed un rametto di rosmarino selvatico.

