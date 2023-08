Latteria Valtorta, Formai de Mut

Valtorta è un piccolo centro della Valle Brembana. La Latteria Sociale nasce nel 1954 per superare le criticità della latteria turnaria (si differenzia dalle latterie sociali in quanto non acquista il latte ma effettua un servizio di lavorazione per conto dei soci) e raccoglie un gruppo di produttori che ha contribuito alla valorizzazione e alla tutela degli storici formaggi della valle: l’Agrì, lo Stracchino all’antica delle Valli Orobiche, il Fiurì, il Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana Dop. Il Formai de Mut (ossia “formaggio di montagna”) è un formaggio a latte crudo e a pasta semicotta, di forma cilindrica, prodotto esclusivamente con latte di vacca intero. La crosta è sottile, compatta, di colore giallo paglierino tendente al grigio con la stagionatura e la pasta è compatta, elastica, di colore avorio leggermente paglierino. Maturato per un minimo 45 giorni (ma può essere protratta oltre l’anno) ha sapore delicato, fragrante, poco salato, non piccante, con aroma caratteristico.

