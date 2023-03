Colomba Pasquale Tradizionale

Il Panificio Sant’Agnese, che fa parte della società Lievita con sede a Monterotondo romano (con i marchi “La Mattera”, “Acqua e Farina”, “Dolce e Salato” e “Il Fornaio”), propone uno dei più tradizionali dolci del panorama nazionale. La colomba pasquale o colomba di Pasqua è un tradizionale pane dolce italiano, con un impasto fatto in maniera simile al panettone e modellato a forma di colomba, assumendo varie forme e varianti. La colomba pasquale fu commercializzata per la prima volta a Milano negli anni trenta del Novecento dalla Motta proprio come versione pasquale del panettone e da allora si diffuse in Italia e all’estero. La Colomba è il dolce pasquale per eccellenza: è una nuvola di burro, uova e farina ricoperta da una glassa di mandorle, nocciole, pinoli e zucchero che, al primo morso, fa percepire una leggera croccantezza. È un dolce molto ricco ma estremamente digeribile, se fatto con cura. La versione del Panificio Sant’Agnese del dolce tradizionale pasquale è quella con albicocche semicandite.

