“Aprire una bottiglia di vino è un atto di fiducia”: la riflessione di Adua Villa

La fiducia, in un’epoca storica in cui gran parte dello “status quo” consolidato negli ultimi decenni viene messo costantemente in discussione, a livello “macro” (tra crisi geopolitiche, climatiche, economiche) e “micro” (nei comportamenti della vita di ognuno di noi) diventa merce sempre più rara e preziosa. Eppure, la fiducia è un cardine, più o meno consapevolmente, dell’esperienza di chi apre una bottiglia di vino e si affida alla scoperta di quello che c’è sia dentro che intorno. È la riflessione che, in un dibattito intorno al presente e al futuro del vino sempre più vivace, che Winenews ha deciso di aprire con tanti interventi già ospitati nei mesi passati, riceviamo e ben volentieri pubblichiamo, firmata da Adua Villa, una delle una delle più conosciute sommelier e divulgatrici del panorama italiano del vino.

Focus - “Aprire una bottiglia è un atto di fiducia”

Ci avete mai pensato? viviamo nell’epoca in cui vogliamo sapere tutto prima che accada. Prima di prenotare un ristorante leggiamo decine di recensioni. Controlliamo le stelle di un albergo, confrontiamo prezzi, googoliamo la qualunque, seguiamo influencer. Ci fidiamo sempre più degli algoritmi e sempre meno del nostro istinto. Diamo un nome al nostro IA, il mio l’ho chiamato Franco, e che a breve pare regalerà, ad ognuno di noi, un “agente”. Abbiamo trasformato ogni scelta in una verifica preventiva. Come se conoscere tutto in anticipo potesse proteggerci dalla delusione. Poi, però, prendiamo una bottiglia di vino e facciamo una cosa che nel resto della nostra vita sembra diventata rarissima. Ci fidiamo. Di un’etichetta. Di un nome. Di una denominazione che conosciamo appena, ma anche del semplice entusiasmo di un amico che ci dice: “Questa la devi assolutamente assaggiare”. È un gesto minuscolo, eppure racconta molto di noi. Perché il vino continua a sottrarsi alla logica con cui affrontiamo quasi tutto il resto. Possiamo leggere la scheda tecnica. Studiare il produttore. Conoscere il vigneto, l’altitudine, il terreno, l’annata. Possiamo perfino imparare a memoria ogni dettaglio di quella bottiglia, e vi assicuro che tutto questo aiuta. Moltissimo. Almeno fino al momento in cui lo beviamo. E tutto ricomincia da capo. È in quell’istante che il vino smette di essere un oggetto e diventa un’esperienza.

Nessuna recensione e nessun algoritmo potranno mai dirci che cosa sentiremo davvero. Forse è proprio per questo che il vino continua ad affascinarci. Perché è una delle poche esperienze che non possiamo delegare. Quante volte ci siamo fatti convincere ad assaggiare un vino che “devi assolutamente bere”, salvo poi scoprire che non ci apparteneva? Non perché fosse un cattivo vino. Semplicemente perché era il vino di qualcun altro. Non il nostro. Il gusto, per fortuna, continua a essere uno degli ultimi territori davvero personali. Oggi sembriamo desiderare tutti le stesse cose. Lo stesso ristorante, la stessa serie, lo stesso libro, la stessa meta. Se piace a tutti, allora dovrebbe piacere anche a noi. Il vino, invece, ci restituisce una libertà che avevamo quasi dimenticato. Possiamo amare un bianco teso e verticale mentre chi ci siede accanto cerca morbidezza e rotondità. Io, per esempio, continuo a emozionarmi davanti a un Lambrusco di Sorbara perché mi ricorda una qualità che stiamo perdendo: la gentilezza. Non ha bisogno di occupare tutta la scena. Entra piano. Ti accompagna. E quando il bicchiere è vuoto ti accorgi che quello che ti manca non è il vino è la sensazione che ti ha lasciato: io la chiamo di benessere.

Così come posso restare perfettamente indifferente davanti a una bottiglia celebrata in tutto il mondo. Dire: “No, questo non mi piace” non è soltanto una questione di gusto. È il diritto di vivere un’esperienza che appartiene soltanto a noi. Forse è proprio questo che il vino continua a insegnarci. Non come scegliere. Ma come vivere. Perché, a un certo punto, bisogna smettere di raccogliere informazioni. Bisogna stappare e assaggiare. Forse, però, il titolo di questo articolo non è del tutto esatto. Aprire una bottiglia è un atto di fiducia, ma è anche qualcosa di più. È un piccolo atto di abbandono. Non alla sorte. All’esperienza. Perché ci sono cose che possiamo studiare, ma possiamo comprenderle davvero soltanto dopo averle vissute. Il momento decisivo arriva sempre dopo: quando il vino incontra il nostro palato. Le amicizie. Gli amori. La famiglia. I viaggi. Il lavoro. Perfino i sogni. Nessuno ci garantisce come andranno. Eppure scegliamo di viverli. Forse la differenza tra chi beve vino e chi colleziona soltanto certezze è tutta qui. Nel coraggio di stappare una bottiglia senza sapere davvero che cosa ci aspetta. Perché alcune delle esperienze più belle della nostra vita cominciano tutte nello stesso modo. Con un piccolo gesto di fiducia.

Adua Villa

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