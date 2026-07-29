Raccontare il vino attraverso le immagini: un contest celebra il lavoro in vigna e la convivialità

Raccontare attraverso le immagini tradizioni, gesti e luoghi legati alla cultura vitivinicola: è il contest, rivolto a professionisti e amatori, lanciato da Piacenza Expo, per la Fiera dei Vini 2026, edizione n. 4. (14-16 novembre, Piacenza). Il concorso fotografico nazionale prevede due categorie: “La fabbrica del vigneto” è dedicata alla sostenibilità della viticoltura e, più in generale, al lavoro in vigna e alle pratiche quotidiane che precedono l’arrivo nel calice; “Il vino in osteria” guarda invece alla convivialità e agli aspetti sociali del vino come cultura dell’incontro, valorizzando luoghi e occasioni in cui diventa relazione.

Le opere, accompagnate dal modulo di iscrizione compilato e dal regolamento firmato, dovranno essere inviate, entro il 9 ottobre, a segreteria@fieradeivini.it: una giuria selezionerà i migli lavori, che saranno premiati nella mostra mercato. Un riconoscimento verrà assegnato anche dalla giuria popolare, che si esprimerà attraverso i social entro il 2 novembre.

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