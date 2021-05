È una grande eccellenza del Piemonte l’Asparago di Santena, protetto e promosso dall’Associazione dei Produttori dell’Asparago di Santena. Gli asparagi di Santena sono un prodotto d’eccellenza della tradizione italiana e piemontese. Santena, la città di Camillo Cavour, da secoli è specializzata nella coltivazione di questo germoglio, al quale è riconosciuta la qualifica di Prodotto Agroalimentare Tradizionale. Il segreto della sua grande bontà sta nel saper fare dell’agricoltore, nell’attenta raccolta e soprattutto nel consumo a tempo zero. L’ingrediente principale è proprio la freschezza: trattandosi di un tenero, delicato e dolce germoglio, il tempo trascorso tra la raccolta e il consumo fa la differenza. Freschezza contenuta nel motto “Mi spezzo ma non mi piego”. Per verificarla basta fletterlo, all’improvviso si romperà, se non succede è perché è “passato”. La condizione per gustarne le qualità consiste dunque nel portarlo in tavola nell’arco di poche ore, al massimo entro due giorni.

