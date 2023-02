Barbero Torroneria Cioccolateria, Grissini Rubatà

via Brofferio, 84

I grissini ricoperti di cioccolato extra fondente Rubatà sono prodotti dalla Tonneria-Cioccolateria Davide Barbero di Asti la cui produzione è rintracciabile fin dal 1838, azienda squisitamente familiare che oggi vede sul ponte di comando Giovanni Barbero insieme al nipote Davide. Si tratta di una “variazione sul tema” grissino, particolarmente prelibata che porta nel mondo dei dolciumi, questo nobile lievitato nato in Piemonte. Si tratta di un bastoncino di pane il cui successo deriva dalla sua facilità nella conservazione (i grissini potevano essere conservati molto più a lungo del pane). Diffusissimi in Piemonte e nel resto d’Italia e consumati ad ogni ora del giorno: al mattino a colazione inzuppati nel latte, a pranzo nel brodo e nelle altre ore del giorno come stuzzichino salato o dolce (nella preparazione dei “pilot”, ovvero frittelle fatte con grissini schiacciati, latte e uova), i grissini devono il loro nome alla parola piemontese ghërsa, che indica il pane della tradizione di forma allungata.

