Fa parte del progetto tutto al femminile di Cortilia (www.cortilia.it) - innovativo e-commerce che mette in contatto i consumatori con agricoltori, allevatori e produttori di realtà locali, secondo i principi di responsabilità e trasparenza, non solo ambientale, ma anche sociale - Beeopak Wrap Biologico di Clarien Van De Coevering, realizzato nel 2018 con l’obbiettivo di far riscoprire un prodotto dalle origini antiche, legato alle tecniche di conservazione tradizionali, tornando ai metodi di conservazione utilizzati dalle nonne, prima che la plastica invadesse le nostre case. Ecco allora la prima pellicola alimentare 100% Made in Italy, realizzata con materie prime biologiche certificate: cera d’api, resina di pino, olio di nocciola e cotone. Un mix di ingredienti che danno origine ad un materiale riutilizzabile simile ad una buccia impermeabile che respira e protegge, riducendo gli sprechi alimentari. Una pezza di stoffa dagli straordinari “poteri”, capace di conservare al meglio il cibo e dargli il suo valore.

