Berlucchi, Docg Franciacorta Nature ’61 2018

Dedicata agli anni in cui nasceva il primo Franciacorta nella cantina Berlucchi, la linea ’61 comprende un Extra Brut, un Rosé e un Satèn, oltre che tre etichette a dosaggio zero, che raccontano il territorio “in tutta la sua purezza”: un altro Rosé, un Blanc de Blancs, e questo millesimato, che nella versione 2018 risulta molto elegante nelle sue tonalità gialle di frutti e fiori profumati. Il sorso è cremoso e generoso, governato da aderenza e astringenza saporita, e attraversato da una sottile linea agrumata nel lungo finale balsamico. Fra le più note e importanti firme della Docg, Berlucchi produce 4 milioni di bottiglie a partire da 143 ettari di vigne di proprietà.

(ns)

