Marabissi, Torta Chianciano

È il 1948 quando Jole Marabissi apre il primo laboratorio di pasticceria a Chianciano Terme (città termale della provincia di Siena, terra di dolci ma quasi sempre derivati dalla tradizione medioevale). È qui che nasce la “Torta Chianciano” Marabissi che, anno dopo anno, è diventata un dolce iconico e identitario del chiancianese, lontano dalla tradizione dolciaria del senese. La ricetta originale è custodita dalla pasticceria Mirabissi, che la produce ormai da 75 anni. La torta di Chianciano, è molto particolare, perché racchiude tre dolci in uno, in una combinazione unica e originale. Si presenta come un involucro di pasta frolla rotondo e a cupola (come lo zuccotto). La superficie è decorata con rigature eseguite con i rebbi di una forchetta. All’interno, ci sono 3 dischi di Pan di Spagna bagnati con una bagna all’amaretto, intervallati e ricoperti di crema pasticcera. La parte di frolla è croccante al palato e l’interno è morbido e cremoso. L’insieme è molto caratteristico e difficilmente imitabile.

Copyright © 2000/2023