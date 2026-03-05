Birra artigianale, il Ddl “Coltiva Italia” apre una nuova fase per il settore

Il settore italiano della birra artigianale potrebbe presto vedere un cambio di passo decisivo grazie agli emendamenti presentati al Ddl “Coltiva Italia”, un pacchetto di misure che punta a rafforzare l’intera filiera brassicola attraverso nuove forme di promozione, meno burocrazia e un accesso più chiaro agli strumenti di sostegno economico. Una riforma attesa da anni dagli operatori, che oggi sembrano intravedere una prospettiva concreta di crescita strutturale e riconoscimento istituzionale, soprattutto sul fronte del turismo brassicolo e delle facilitazioni per i piccoli produttori. Tra le proposte più significative spicca l’istituzione formale del “turismo brassicolo”, una definizione che estende al mondo della birra le norme già previste per l’enoturismo, equiparando di fatto due settori spesso affini per vocazione territoriale, artigianalità e capacità di attrazione. Il nuovo quadro normativo riconoscerebbe come attività turistiche a pieno titolo la visita ai luoghi di produzione, la scoperta di coltivazioni di orzo e luppolo, la degustazione e la vendita della birra aziendale abbinata a prodotti locali, oltre alle iniziative didattiche e culturali legate al comparto. Si propone inoltre l’introduzione delle “Strade della Birra”, un progetto che ricalca quello delle celebri “Strade del Vino”, con l’obiettivo di creare itinerari turistici strutturati che valorizzino birrifici, territori agricoli, tradizioni, comunità locali e intere aree produttive ancora poco conosciute ma ricchissime di potenziale.

Accanto alla dimensione turistica, un altro emendamento interviene a sostegno dei microbirrifici, permettendo loro di integrare più facilmente attività di vendita, somministrazione e accoglienza senza dover modificare la destinazione d’uso dei locali. Una misura che punta a semplificare la vita ai piccoli produttori, spesso ostacolati da vincoli normativi complessi che limitano la possibilità di offrire un’esperienza completa ai visitatori e ai consumatori. Unionbirrai, l’associazione che rappresenta i piccoli birrifici artigianali indipendenti, accoglie positivamente le nuove proposte. Il direttore generale Vittorio Ferraris sottolinea come “il turismo brassicolo sia ormai da tempo una leva strategica per valorizzare territori e tradizioni produttive, ribadendo che i birrifici non sono solamente luoghi di produzione ma veri e propri presìdi culturali, capaci di raccontare storie, identità locali e innovazione”. Ferraris considera “l’estensione alla birra delle norme dell’enoturismo un passaggio simbolico e pratico fondamentale per un settore che negli ultimi anni ha conosciuto un forte sviluppo grazie a imprenditori giovani, tecnici qualificati e agricoltori specializzati”.

Un terzo fronte rilevante degli emendamenti riguarda le semplificazioni fiscali e amministrative. Le proposte prevedono modalità di circolazione semplificata per la birra ad accisa assolta prodotta dai microbirrifici e delegano al Ministero dell’Economia l’adozione di ulteriori misure per snellire accertamenti e sistemi di contabilizzazione. Secondo Unionbirrai queste modifiche alleggerirebbero il carico burocratico che pesa sui piccoli produttori, offrendo loro più tempo e risorse da dedicare alla qualità, alla ricerca e allo sviluppo di nuovi prodotti, elementi che negli ultimi decenni hanno contribuito a rendere la birra artigianale italiana un’eccellenza riconosciuta anche a livello internazionale. Gli operatori del settore guardano con favore anche al rifinanziamento del fondo per le filiere strategiche, che per la prima volta include espressamente quella brassicola. Una scelta che potrebbe assicurare nuove opportunità di investimento lungo tutta la catena produttiva, dalle coltivazioni di materie prime fino alle attività di trasformazione e commercializzazione. “Un sostegno che arriva in un momento simbolico: nel 2026 il comparto brassicolo italiano celebrerà trent’anni di storia moderna, un percorso caratterizzato da dinamismo, capacità imprenditoriale e una crescente attenzione ai territori. Ora è necessario consolidare questo percorso con strumenti normativi adeguati, considerando gli emendamenti al Ddl un segnale concreto di attenzione verso un settore che contribuisce in modo sempre più significativo all’economia agricola, alla promozione turistica e alla valorizzazione delle produzioni locali”, conclude Ferraris. Unionbirrai seguirà attentamente l’evoluzione parlamentare del provvedimento, auspicandone l’approvazione e ribadendo la necessità di una cornice normativa chiara e coerente per permettere al comparto di completare la propria maturazione e consolidarsi come una delle filiere agroalimentari più innovative e identitarie del Paese.

