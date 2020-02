Bottega, Liquore al Caffé Espresso

Il liquore al caffè ha una lunga storia che risale ai tempi dell’Unità d’Italia. Espresso Bottega, proposto della cantina e distilleria Bottega, si caratterizza per il persistente aroma di moka, per le delicate note fruttate di pesca e albicocca, oltreché per i lievi sentori di cioccolato. La moderata gradazione alcolica lo rende un ideale dopo-pasto ed è anche un ottimo ingrediente per cocktail. Può accompagnare dolci al caffè, pasticceria secca e può aggiungere un tocco “alcolico” al tiramisù. Prodotto esclusivamente con caffè arabica è ottenuto da tre diverse tostature impiegate e tre differenti modalità di estrazione della componente aromatica: l’infusione a caldo, che permette di ottenere sentori di “moka”, l’infusione a freddo, che conferisce finezza ed esalta le caratteristiche varietali e l’infusione idro-alcolica classica, che dona al prodotto corpo e struttura. Prima dell’imbottigliamento, viene aggiunta una piccola percentuale di grappa, che regala al prodotto ulteriore intensità.

