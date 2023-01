Il Brandy Italiano “Numa” (“brandy” è il nome generico dell'acquavite ricavata dalla distillazione del vino, dopo un periodo di invecchiamento in botte e che si può produrre in qualunque nazione dove viene coltivata l'uva) è prodotto dal brand Valle del Marta. Si tratta di un distillato di vino, acqua e zucchero, sottoposto ad un lungo invecchiamento in botti di legno, dalla forte personalità, a partire dal suo particolare colore miele intenso. Gli aromi di vaniglia e tabacco, accompagnano lievi note di mandorla dolce, che ne contraddistinguono il sapore ben definito. In bocca, il sorso è tendenzialmente caldo e vellutato, con un retrogusto morbido e persistente, dal finale intenso, che sembra mai chiudersi. Il brand Valle del Marta è inscindibilmente legato alla famiglia Pusceddu di Tarquinia. 120 anni di storia e cinque generazioni dedicate ai frutti della terra declinati in olio, vini e, appunto, distillati, a cui si aggiunge un’articolata attività di ospitalità nel Valle del Marta Resort.

