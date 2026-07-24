Serena Wines 1881, Spumante Extra Brut Blanc de Noirs Audace

Dopo il Prosecco “Audace” underwater, Serena Wines 1881, una delle realtà di spicco nel Prosecco Doc e Docg, propone un’altra etichetta “Audace”, brand che vuole indicare un prodotto “fuori dall’ordinario”: si tratta di un Metodo Classico da uve Pinot Nero vinificate in bianco, con un affinamento di diciotto mesi tra permanenza sui lieviti e riposo in bottiglia dopo la sboccatura. “È una sfida a cui tenevamo, che amplia la nostra proposta verso il segmento premium - ha osservato Luca Serena, che con il padre Giorgio guida l’azienda - presentando la nuova etichetta presso il ristorante Viride by Carlo Cracco all’interno dell’Hotel Corinthia. Luca Serena, amministratore delegato dell’azienda ma anche tennista agonista e campione d’Italia FITP Over 45, non ha mancato di esprimere le sue riflessioni sulle due realtà - sport e vino - che riempiono la sua vita e hanno molti punti valoriali di contatto. Per questo l’azienda è sponsor di diverse manifestazioni sportive che dal livello territoriale arrivano a quello internazionale, come il Tennis Europe Masters di Budapest e i Campionati Mondiali Over 50 e 55 di Roma. Nel calice questo spumante presenta un colore giallo paglierino dal perlage fine. Al naso si avvertono profumi di fiori bianchi e agrumi con delicati cenni di pasticceria. Il sorso è elegante, fresco e cremoso, con persistente impronta minerale. Bollicine versatili, da gustare a tutto pasto.

(Cristina Latessa)

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