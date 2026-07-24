Joaquin, Campania Igt Bianco Greco 110 Oyster 2024

Un Greco irpino di corpo, anche nel colore, ma più riservato al naso, come intenzionato ad anticipare che non sarà un vino immediato e leggiadro, bensì profondo eppure luminoso. Il carattere roccioso accompagna tutto il suo invito, accordato nelle retrovie da note di frutta gialla e fiori, tocchi di vaniglia e ricordi vegetali. Al palato è denso e strutturato, ampio e vellutato: il sale emerge subito, senza soluzione di continuità, dando abbastanza aderenza al sorso, ma spazio sufficiente all’acidità agrumata di rinfrescare la beva; sul finale emergono calore pepato e dolcezza fruttata. Il 110 Oyster 2024 è un vino che domanda l’attenzione delle papille gustative e che richiama cibo: e Joaquin l’ha messo persino nel suo nome, per stimolarci ad accostarlo anche a piatti meno scontati. Proviene dalle vigne aziendali di Montefusco, mentre le altre si trovano a Lapio (dove cresce soprattutto Fiano), a Taurasi (casa dell’Aglianico) e anche ad Anacapri, sull’isola di Capri (con Biancolella, Ciunchesa, Falanghina, Greco e Piedirosso). Tante piccole parcelle con suoli, esposizioni ed età di impianto (anche centenari a piede franco) molto diverse, che vengono vinificate separatamente per valorizzare il più possibile le loro specifiche caratteristiche. Nel complesso non superano i 4 ettari che producono annualmente 15.000 bottiglie: una realtà minuscola fondata nel 1999 dal trascinante e maniacale Raffaele Pagano.

(ns)

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