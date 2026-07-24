Fèlsina, Docg Chianti Classico Gran Selezione Rancia 40° Anniversario 2023

Il 2026 è un anno importante per Fèlsina: ricorrono i sessant’anni dalla nascita della cantina, di proprietà della famiglia Poggiali, che nel tempo è diventata uno dei punti di riferimento della denominazione del Chianti Classico. Ma nel 2026, cade anche, con l’uscita dell’annata 2023, il quarantesimo compleanno dei due vini simbolo aziendali, usciti per la prima volta nel 1983: il Fontalloro e il Chianti Classico Rancia. Quest’ultimo, ottenuto dalle uve provenienti dalla collina di Poggio a Rancia, dove sono piantati i vigneti aziendali ad un’altezza compresa tra i 350 e i 400 metri sul livello del mare, è un vino maturato in barrique nuove ed usate per 20 mesi. Diventato Gran Selezione con l’annata 2021, nella versione 2023 propone profumi di frutti rossi maturi, fiori appena appassiti e sottobosco, con tocchi balsamici e tostati. In bocca il sorso è polposo e pieno, dallo sviluppo articolato e dal finale ancora su toni speziati e fruttati. Con sede nel cuore di Castelnuovo Berardenga, “capitale” dell’omonima Unità Geografica Aggiuntiva introdotta dal Consorzio del Chianti Classico, Fèlsina raggiunge la propria notorietà a cavallo degli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, grazie al suo fondatore Domenico Poggiali e al figlio Giuseppe, che, a sua volta, ha lasciato al figlio Giovanni Poggiali - oggi alla guida dell’azienda - l’incarico di continuare il percorso virtuoso aziendale.

(fp)

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