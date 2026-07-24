Cantina Tollo, Terre di Chieti Igp Rosso Maiolica 2023

Cantina Tollo è oggi una delle realtà vitivinicole abruzzesi più note e consolidate e produce una gamma di etichette capace di ben conciliare volumi non proprio confidenziali e qualità. Fa parte del nucleo produttivo aziendale anche Feudo Antico, incubatore artigianale di Cantina Tollo, “incaricato”, soprattutto, di alimentare la produzione della nuova e piccola (300 ettari potenziali a vigneto) Docg Tollum, nata nel 2019. Variegato, evidentemente, il portafoglio etichette di questa cantina sociale, che è però in prevalenza concentrato su vini ottenuti dai vitigni di antica coltivazione dell’Abruzzo. Come nel caso dell’oggetto del nostro assaggio, questo vino rosso 2023 ottenuto dalla varietà Maiolica che Cantina Tollo ha contribuito a salvare dall’oblio. Maturato in acciaio e terra cotta, i suoi profumi rimandano ai frutti rossi maturi e al sottobosco, con tocchi terrosi e leggermente ferrosi. In bocca il sorso è godibile, immediatamente piacevole e ben profilato, dallo sviluppo continuo e dal finale di buona ampiezza ancora su toni fruttati. Cantina Tollo fa parte del consorzio Citra Vini, consorzio di cooperative, che raccoglie le cantine sociali, tutte locate nella provincia di Chieti, di Pollutri, Rocca San Giovanni, Lanciano, Ortona, Paglieta, Crecchia, Torrevecchia e Teatina. Cantina Tollo mette insieme 650 soci che coltivano 2.500 ettari di vigneto, per una produzione media di 14.000.000 di bottiglie.

(fp)

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