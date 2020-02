Caseificio Angelo Croce, Gorgonzola Dop

Il Caseificio Angelo Croce di Casalpusterlengo in Provincia di Lodi, ha una storia antica che parte dal 1880. Oggi, l’azienda, senza mai passare all’industrializzazione dei processi dei produttivi è condotta dalla quarta generazione della famiglia che ha fatto di questa antica tradizione la forza propulsiva anche del proprio futuro. Ne è un esempio lampante il Gorgonzola Dop, formaggio erborinato a pasta molle realizzato con latte intero di vacca sottoposto a pastorizzazione e proveniente da aziende agricole ubicate nelle provincie del territorio del Consorzio di tutela del formaggio Gorgonzola. Il suo sapore è decisamente piccante. Si presenta di colore bianco o paglierino, screziato per sviluppo di muffe con venature blu/verdastre. Crosta grigia e/o rosata. Al tatto è solido e cremoso, al contempo, con pasta unita senza occhiature. In bocca, è morbido ed amalgamato, di facile scioglievolezza e di continua sapidità. All’interno del caseificio è possibile acquistare direttamente nel punto vendita aziendale.

