Castello di Meleto, Docg Chianti Classico 2024

Vigna Meleto, Vigna Casi, Vigna Trebbio, Vigna Poggiarso, Vigna San Pietro, Vigna Cerreta e Vigna Parabuio compongono il patrimonio viticolo di Castello di Meleto: sono 122 ettari - all’interno di una proprietà grande quasi mille - posti a Gaiole in Chianti, e per raccontarne la vocazione (confermata da quasi 1000 anni produzione di vino a Castello di Meleto e), l’azienda ha deciso di vinificare separatamente ognuna delle sue parcelle arrivando a fare anche 60 vinificazioni per vendemmia. I cru più significativi sono Vigna Casi, Vigna Trebbio e Vigna Poggiarso, che infatti nutrono 3 diverse Gran Selezioni; ma anche Vigna Parabuio ha il suo vino - il Merlot in purezza - come pure Vigna San Pietro, che custodisce la Malvasia Nera del Camboi. Il Chianti Classico, la Gran Selezione Castello di Meleto, il Chianti Classico Riserva, il Brut Rosé Teàtrico, il Bianco Simbionte e il Vin Santo, invece, provengono da un assemblaggio dei diversi vigneti. C’è infine la linea Borgaio, distillati come Gin e Grappa, olio Evo e una serie di prodotti derivati dal miele che provengono dalle loro api: allevamento che a Castello di Meleto prendono molto sul serio. Dopo 15 mesi di maturazione fra cemento e botti grandi, il Chianti Classico 2024 profuma di radici, prugne e susine, macchia mediterranea e chinotto: al palato si ravviva, con in sorso sapido sorretto dall’acidità delle more, dal lungo finale floreale e speziato.

(ns)

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