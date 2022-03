Ceretto, Docg Barolo Prapò 2018

Il Barolo Prapò 2018 ha naso dal tocco fruttato che sa di ciliegia e fragola, con cenni di viola, liquirizia e noce moscata. In bocca, il sorso è ampio e profondo, i tannini ben scanditi e il finale persistente ancora sul frutto e con nota balsamica di rifinitura. La famiglia Ceretto, dal dinamismo e visione imprenditoriale sempre vivace - antesignani nell'associare il vino all'alta ristorazione creativa dello chef Crippa allo stellato Piazza Duomo - ha conquistato una posizione di assoluto rilievo nello scenario enoico del Bel Paese, con una gamma di vini di eccellenza assoluta basata sui Cru. 130 sono gli ettari a vigneto in biologico e biodinamico, per una produzione complessiva di 900.000 bottiglie.

(are)

Copyright © 2000/2022