Coop, nel 2024 il giro di affari complessivo ha raggiunto i 16,6 miliardi di euro

Un giro d’affari complessivo che raggiunge i 16,6 miliardi di euro, a +1,2% sul 2023 (oltre 14,9 miliardi quello sviluppato solo dalla parte retail, in crescita sull’anno precedente dell’1%, e derivante dal wine & food per una quota intorno al 90% del totale) con un’occupazione di poco inferiore ai 58.000 dipendenti che, per oltre il 70%, sono donne (al femminile oltre il 40% dei ruoli direttivi). Parla di “stabilità” Coop nel descrivere il bilancio 2024 e quello delle cooperative associate “impegnate in un percorso di riposizionamento che prosegue e che segna ulteriori step di avanzamento positivi”.

Immutato il dato della base sociale con 6,2 milioni di soci (oltre un quarto delle famiglie italiane è proprietaria delle 72 cooperative associate), mentre la quota di mercato si attesta sull’11,1%. Il prodotto a marchio Coop incide per oltre il 40% delle vendite e, a fine 2024, il fatturato generato ha toccato i 3,5 miliardi di euro.

